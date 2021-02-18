احمد أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد سفير الصومال مندوبا بالجامعة العربية

تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، أوراق اعتماد السفير إلياس شيخ عمر أبوبكر السفير المفوض فوق العادة لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر؛ ليكون مندوب الصومال الدائم بجامعة الدول العربية.
وقال السفير الصومالي - في تصريحات عقب اللقاء - إنه نقل إلى الأمين العام للجامعة العربية تحيات رئيس الصومال محمد عبدالله محمد فرماجو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمد عبدالرزاق، معربا عن اعتزازه بالعمل مندوبا لبلاده في الجامعة العربية وحرصه على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم أواصر التعاون بين الدول الأشقاء.
وأكد أن الصومال كانت وستظل مع الإجماع العربي في القضايا الإقليمية والدولية، مشددا على حرص بلاده الدائم والمتواصل لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح العربية.
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