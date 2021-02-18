أسعار الذهب ترتفع عن أدنى مستوى
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، عن أدنى مستوى في شهرين ونصف، الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر.
وحسب وكالة انباء (رويترز)ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1782.81 دولار للأونصة، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 30 نوفمبر الماضي عند 1768.60 دولار أمس الأربعاء.
وتقدمت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1780.80 دولار للأونصة.
وقال كبير محللي السوق لدى "أواندا" جيفري هالي، إن "نزول العوائد الأمريكية الطويلة الأجل عن مستوياتها المرتفعة يوفر بعض الدعم. يبدو أيضا أن المشترين الكبار من الصين عادوا من عطلات السنة القمرية الجديدة".
وأضاف: "في الصورة الأكبر، الذهب ببساطة يلتقط الأنفاس، ما زال 1760 دولارا مستوى مهما، النزول دون ذلك يشير إلى خسائر أكبر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب ترتفع عن أدنى مستوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.