أسعار الذهب ترتفع عن أدنى مستوى

أسعار الذهب ترتفع عن أدنى مستوىارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، عن أدنى مستوى في شهرين ونصف، الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر.

وحسب وكالة انباء (رويترز)ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1782.81 دولار للأونصة، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 30 نوفمبر الماضي عند 1768.60 دولار أمس الأربعاء.

وتقدمت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1780.80 دولار للأونصة.

وقال كبير محللي السوق لدى "أواندا" جيفري هالي، إن "نزول العوائد الأمريكية الطويلة الأجل عن مستوياتها المرتفعة يوفر بعض الدعم. يبدو أيضا أن المشترين الكبار من الصين عادوا من عطلات السنة القمرية الجديدة".

وأضاف: "في الصورة الأكبر، الذهب ببساطة يلتقط الأنفاس، ما زال 1760 دولارا مستوى مهما، النزول دون ذلك يشير إلى خسائر أكبر".