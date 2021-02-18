أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حل البرلمان الجزائرى، كما أعلن حل المجلس الشعبى الوطنى، ودعا تبون لتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. جاء ذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل.
وفى وقت سابق، ذكر التلفزيون الجزائري، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عاد الجمعة، إلى أرض الوطن قادما من ألمانيا، بعد فترة علاج قضاها هناك، وذلك على متن طائرة رئاسية تحمل رقم 7t-vpg حطت بمطار بوفاريك العسكري.
وكان الرئيس تبون قد تنقل إلى ألمانيا، لإجراء عملية جراحية على مستوى القدم نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وقد كللت هذه العملية التي أجريت لرئيس الجمهورية يوم 20 يناير الماضي بالنجاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الجزائرى يقرر حل البرلمان والمجلس الشعبى الوطنى ويدعو لانتخابات مبكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.