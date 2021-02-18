السعودية تسجل 327 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا مقابل 371 حالة شفاء 

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 5 وفيات ناجمة عن المرض و371 حالة شفاء منه.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 327 لتصل إلى مستوى 374029 حالة، بينها 2562 نشطة و493 حرجة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 15 فبراير 314 حالة وفي 16 فبراير 322، وفي 17 فبراير 334، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة أكثر من 4 آلاف حالة.