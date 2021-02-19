الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى
سجل الذهب اليوم الجمعة، أدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، والمعدن النفيس يقع الآن على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية نوفمبر الماضي، إذ تراجعت جاذبية هذا المعدن الأصفر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1771.16 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو الماضي إلى 1759.29 دولار في وقت سابق من الجلسة.
فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1769.20 دولار للأونصة.
وقال خبراء إن “الأسعار انتعشت بعد أن بلغت مستوى الدعم الفني عند 1760 دولارا، وذلك هو السبب في أننا نشهد بعض التعافي”، لكنهم أضافوا أن الذهب سيواصل الخضوع لضغوط بسبب التفاؤل المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي، وبيانات اقتصادية قوية، وارتفاع العوائد واستقرار الدولار.
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