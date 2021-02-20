مصرع شخصين جراء انفجار سيارتين في كابل

أفادت الشرطة الأفغانية بمقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين جراء حادثي انفجار سيارتين وقعا في كابل صباح اليوم السبت.

ونقلت قناة "Ariana News" الأفغانية عن الشرطة أن أول انفجار وقع في الساعة 08:00 صباحا بالتوقيت المحلي، وأن التفجير تم تنظيمه بواسطة عبوة ناسفة يدوية الصنع، الأمر الذي أسفر عن إصابة شخصين على الأقل، فيما هز الانفجار الثاني بعد 15 دقيقة، وأدى إلى مصرع شخصين آخرين.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن هذا الاعتداء حتى الآن.