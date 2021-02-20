الحشد الشعبي يعلن مقتل ”المفتي الشرعي” لداعش في كمين شمال بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، اليوم السبت، مقتل (والي الطارمية والمفتي الشرعي لتنظيم داعش)، في كمين محكم شمال بغداد.
وقالت القيادة، في بيان، إن ”قوات الحشد الشعبي تمكنت من مقتل وإلي الطارمية والمفتي الشرعي”، في كمين محكم شمال بغداد، بعد اشتباكات مع مجموعة من داعش، أسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة عدد من عناصر داعش“.
وبينت أن ”الاشتباكات أسفرت أيضًا عن مقتل ثلاثة من مقاتلي الحشد الشعبي وأصيب اثنان آخران، وسط اشتباكات مستمرة“.
وتنشط خلايا من تنظيم داعش في عدد من المدن العراقية، وتقوم بين الفينة والأخرى بشن هجمات مستهدفة المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية في المحافظة رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية.
ورغم إعلان العراق عام 2017 النصر على ”داعش“ باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014 فإنه لا يزال يعاني من خلايا نائمة في بعض مناطق البلاد.
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