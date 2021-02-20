القوات العراقية تحبط هجوما لـ”داعش” كان يستهدف العاصمة بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، احباط هجوم لتنظيم "داعش" كان يستهدف العاصمة العراقية بغداد، فيما أكدت قتل أحد قياديي التنظيم أيضا.

وذكرت قيادة العمليات في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات من الاستخبارات العسكرية تمكنت الفرقة السادسة من قتل 5 إرهابيين في قضاء الطارمية كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة بغداد".

وأضافت أن من ضمن قتلى داعش عسكريا وإداريا للتنظيم بشمال بغداد وإعلاميا له بقضاء الفلوجة.