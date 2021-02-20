السعودية تسجل 325 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا مقابل 382 حالة شفاء 

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيلها 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 3 وفيات ناجمة عن المرض و382 حالة شفاء منه.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 325 لتصل إلى مستوى 374691 حالة، بينها 2489 نشطة و510 حرجة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 16 فبراير 322 حالة، وفي 17 فبراير 334، وفي 18 فبراير 327، وفي 19 فبراير 337، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة أكثر من 4 آلاف حالة.