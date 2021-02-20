إيطاليا تنقذ 15 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم قرب لامبيدوزا 

أعلن خفر السواحل الإيطالي، اليوم السبت، أن وحداته أنقذت 47 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم على بعد 15 ميلا جنوبي جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وأظهر مقطع فيديو من خفر السواحل لقطات سمعت فيها أصوات المهاجرين يصرخون في الظلام طلبا للنجدة بينما يجري إلقاء سترات النجاة في البحر في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وذكر خفر السواحل الإيطالي أنه أنقذ 15 شخصا ويواصل البحث عن مفقودين محتملين بالتنسيق مع الشرطة الإيطالية التي تتعامل مع الجرائم المالية والتهريب.
وإيطاليا هي الطريق الرئيسي للمهاجرين الذين ينطلقون غالبا من تونس وليبيا أملا في الوصول إلى أوروبا.
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