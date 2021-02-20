السعودية تغلق 7 مساجد بعد ثبوت 11 حالة إصابة بكورونا 

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية 7 مساجد مؤقتا، بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.
وذكرت الوزارة أن "مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 13 يوما وصل إلى 105، تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم".
وبينت الوزارة أن "المساجد المغلقة جميعها في منطقة الرياض، إذ تم رصد 5 إصابات بكورونا في جامع بمحافظة المجمعة، وحالة واحدة في كل من المساجد المتبقية بمحافظات: القويعية، الحريق، حوطة بني تميم، شقراء، إضافة إلى مسجدين بمدينة الرياض، أحدهما في حي قرطبة والآخر في حي أم الحمام".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجد في منطقة الجوف ومسجد في منطقة الحدود الشمالية.
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