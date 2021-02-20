سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد 

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بسقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة بغداد. وقال المصدر لـRT، إن "ثلاثة صواريخ سقطت داخل قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين". وأضاف، أن "المعلومات الأولية تشير إلى إصابة شخصين بجروح". يذكر أن قاعدة بلد الجوية تضم قوات التحالف الدولي التي تتعرض بشكل مستمر إلى هجمات مسلحة.

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