نهاية الأسبوع القادم.. ترمب يلقي في فلوريدا أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض

يُلقي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب نهاية الأسبوع القادم في أورلاندو بولاية فلوريدا أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير.

ويأتي الخطاب المتوقع في 28 فبراير في إطار “مؤتمر العمل السياسي المحافظ”، وهو أكبر تجمّع سنوي للمحافظين الأميركيين، وفق ما أفاد السبت مقربون منه.

وسيتحدث ترمب عن “مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة”.

ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس السابق أيضا عن الهجرة و”السياسات الكارثيّة” لخلفه جو بايدن في هذا الملف.

المصدر: الرياض – أ ف ب