الكشف عن صورة تاريخية للملك سلمان وهو يمارس الفروسية في الصحراء “شابًا”

دوت الخليج: كشفت دارة الملك عبدالعزيز، مؤخرًا، عن صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يمتطي أحد الخيول في الصحراء ويمارس هواية الفروسية.

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان يمارس رياضة ركوب الخيل وهو في مقتبل عمره وفي سن الشباب أيضاً، وقدم الرعاية الكاملة لهذه الرياضة.

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