الكويت تقرر تمديد العمل بقرار حظر دخول غير الكويتيين للبلاد

مددت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة العمل بقرار حظر دخول غیر الكویتیین إلى البلاد ”حتى إشعار آخر“، باستثناء الأطقم الطبیة من القطاعین العام والخاص، وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربھم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلیة المرافقة لھم.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“، قالت (الطیران المدني) في بیان إنه ”بناء على تعلیمات السلطات الصحیة تقرر تمدید العمل بقرار منع دخول الركاب غیر الكویتیین إلى البلاد مع استمرار السماح بدخول الركاب الكویتیین وخضوعھم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلیة المعتمدة لمدة 7 أیام واستكمال مدة الحجر المتبقیة (7 أیام أخرى) في المنزل“.

وأوضحت أنه ”یستثنى من قرار الحجر المؤسسي المرضى الكویتیون المبتعثون للعلاج في الخارج والطلبة الكویتیون الدارسون في الخارج والقصر دون 18 عاما والمسافرون دون مرافق والأطقم الطبیة العاملة في القطاعین العام والخاص وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربھم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلیة المرافقة لھم، على أن یخضعوا للحجر (المنزلي) لمدة 14 یوما“.

وأشارت كذلك إلى ”استمرار قبول دخول العمالة المنزلیة إلى دولة الكویت من خلال منصة (بالسلامة)“.

وشددت على أنه ”لن یتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى دولة الكویت إلا من خلال التسجیل المسبق في منصة (كویت مسافر) kw.gov.kuwaitmosafer“.