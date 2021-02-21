تركي آل الشيخ ينشر صورة تجمعه بولي العهد ويعلق: أغلى تكريم في حياتي

الخليج – عبدالله الطيار : نشر رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه تركي آل الشيخ، أمس السبت، صورة حديثة تجمعه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا أن هذه الصورة هي أعلى تكريم له في حياته.
وقال آل الشيخ، في تعلقه على الصورة، التي نشرها عبر حساباته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: “أكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم 20 فبراير 2021، التي أعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي.. حفظك الله سيدي.. الخادم”.
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