استثمار أكثر من 20 مليار دولار في صناعات المملكة العسكرية

كشف أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد المقبل في إطار خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.
وقال العوهلي في مؤتمر دفاعي بأبوظبي، أمس السبت – وفقًا لـ”المدينة”-: “وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في الصناعة العسكرية خلال العقد المقبل ومبلغًا مساويًا على البحث والتطوير”.
وأضاف العوهلي، أن المملكة تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2 % إلى حوالي 4 % من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.
وبحسب البيانات فإن توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% في السعودية يعد جزءاً من رؤية 2030.
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