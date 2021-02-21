النائب العام يأمر بضبط شخص اعتدى على فتاة بالضرب في حفر الباطن

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه صدر أمر معالي النائب العام بالقبض على شاب قام بالاعتداء بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن وإحالته إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة للتحقيق معه واستدعاء أطراف القضية لضبط افاداتهم وشهاداتهم.
ويأتي هذا الإجراء بعد رصد المحتوى من مركز الرصد النيابي، ووفقاً للمواد (13 و 15) من نظام الإجراءات الجزائية.
وقال المصدر المسؤول -وفقًا لـ”الرياض”- إن النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم العابثين بالنظام العام والمعتدين على حريات وحقوق الآخرين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، ولن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم وستطبق بحقهم العقوبات المشددة التي تزجرهم وتردع غيرهم.
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