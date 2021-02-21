أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) تسجيل 315 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 375006 حالة.
وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6461 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 349 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 366094 حالة، لافتة إلى أن هناك 2451 حالة نشطة حالياً، من بينها 508 حالة حرجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستجدات كورونا.. 315 إصابة جديدة و4 وفيات و349 حالة تعافي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.