مستجدات كورونا.. 315 إصابة جديدة و4 وفيات و349 حالة تعافي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) تسجيل 315 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 375006 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6461 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 349 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 366094 حالة، لافتة إلى أن هناك 2451 حالة نشطة حالياً، من بينها 508 حالة حرجة.