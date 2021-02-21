المملكة تستعد لاستقبال نجوم ”فورمولا إي” على حلبة الدرعية للعام الثالث على...

تستعد المملكة لاستضافة سباقات "فورمولا إي" يومي 26 و 27 فبراير الجاري، على حلبة الدرعية، للعام الثالث على التوالي، الذي سيشهد إقامة منافساته "مساءً" من خلال إضاءة حلبة السباق بتقنية (LED) ذات الاستهلاك المنخفض، لأول مرة في تاريخ السباق الدولي الكبير منذ تأسيسه.

وتشهد منافسات النسخة الحالية من السباق على حلبة الدرعية الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مشاركة 24 متسابقًا من أبرز اللاعبين.

وأكدت "أودي سبورت آبت شيفلر" الألمانية أن بطل سباق "فورمولا إي" للعام 2016- 2017 الألماني دي غراسي ورنيه سيقود فريقهم في النسخة السابعة التي تحتضن المملكة أحد مراحلها، حيث كان قد أكمل 69 سباقًا وحصل على 796 نقطة و 32 رحلة على المنصة تضمنت فوزه بالسباق (10) مرات خلال تاريخ مشاركاته السابقة، التي امتدت لستة مواسم.

واختارت بي أم دبليو أندريتي موتورسبورت السائق جايك دنيس ليكون شريكًا لماكسيميليان غانثر في النسخة السابعة من السباق، بعد أن اظهرا تناغمًا كبيرًا في جلسات الاختيار .

وأعلنت شركة إينفيجين فيرجين ريسينغ البريطانية أن نيك كاسيدي، سيدخل منافسات الموسم السابع إلى جانب روبن فراينز.

وكان كاسيدي قد توج ببطولة التاج الثلاثي لرياضة السيارات في بلاده، بعمر 25 عامًا فقط. ويعتبر واحدًا من أكثر المواهب الواعدة في رياضة السيارات، حيث حاز على لقب "سوبر جي تي" الياباني وفورمولا , بينما يستعد روبن فراينز لموسمه الثالث مع إينفيجين فيرجين ريسينغ، حيث كان قد أنهى الموسم السادس على أعلى مستوى في برلين بأربعة جولات في الصدارة (Super

Pole) ."

واعتمد فريق دراغون بينسكه أوتوسبورت الأمريكية على الثنائي سيرجيو كامارا ونيكو مولر في منافسات المرحلة المقبلة من السباق الذي تحتضنه الدرعية.

ويتواجد البرازيلي سيرجيو سيت كامارا مع الفريق في الموسم الجاري 2020/21، بعد أدائه المتميز في اختبار مراكش للمبتدئين وبعد قيادته البديلة في نهاية السباقات الستة في برلين.

بينما قام نيكو مولر، بأول قيادة بدوام كامل في سلسلة سباقات الشوارع الكهربائية بالكامل في موسم 2019/20، حيث يستمر السويسري مع دراغون بينسكه أوتوسبورت للمشاركة الأولى بالإسم الجديد.

وبعد فوزه بلقب السائقين والفرق في نهاية الموسم السادس الرائع، يتطلّع فريق "دي أس تشيتاه" إلى إثبات قوته مجددًا في فورمولا إي بالنسخة الحالية، ويأتي ذلك مع عودة البطل أنطونيو فيليكس دا كوستا إلى جانب البطل المزدوج جان- إريك فيرجن.

ويعتبر البطل أنطونيو فيليكس دا كوستا واحدًا من أكثر سائقي فورمولا إي إي خبرة، لا سيما انه أكمل ستة مواسم من سيارات السباقات ذات المقعد الواحد الكهربائية بالكامل.

وعلى الرغم من أنه لم يصعد على منصة التتويج منذ فوزه الأوّل في بوينس آيرس في موسم 2014/15، إلّا أنه فاز في الجولة الافتتاحية لموسم 2018/19 التي احتضنتها المملكة.

أما جان إيريك فيرجني فكان قد صنع التاريخ بعد أن أصبح أول بطل متتالي في فورمولا إي، حيث حاز على اللقب في 2017/18 و2018/19.

وأكد فريق ماهيندرا راسينغ التوقيع مع ألكسندر سيمز لهذا الموسم، وذلك بعد أن كان قد أعلن مغادرة جيروم دامبروسيو.

وتتواجد مرسيدس-بنز إي كيو في منافسات السباق على حلبة الدرعية بفريقه المعروف، حيث يتعاون ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز مجددًا لإحراز السهم الفضي 02.

وكلا السائقين سبق بأن صعدا إلى منصة التتويج في الموسم الافتتاحي في الدرعية، حيث تفوّقا على باقي الفرق في الجولة 11، قبل أن يحققا المركز الثالث في الترتيب العام من النسخة الماضية.

وأكدت شركة نيو 33 أن توم بلونكفيست سينضم إلى أوليفر تيرفي في بطولة العالم 2020/21 .

فيما كشفت شركة نيسان إي.دامس احتفاظها بتشكيلة سائقيها للموسم الثالث على التوالي، بتواجد الثنائي سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند مجددًا للعلامة اليابانية.