بعد ثبوت 6 حالات كورونا.. إغلاق 3 مساجد مؤقتاً بالرياض والشرقية اليوم

الخليج – واس: قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 3 مساجد مؤقتاً بمنطقة الرياض بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال أربعة عشر يوماً 108 مساجد تم فتح 98 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأحد السابع من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة أثنين في منطقة الرياض تم رصد خمس حالات إصابة كورونا، وحالة في مسجد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 6 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، أثنين منها في المنطقة الشرقية ، ومسجد واحد بالمناطق التالية، الرياض، ومكة المكرمة، و عسير ،والقصيم.

وجددت الوزارة في ختام بيانها اليومي التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بأهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم ، كما دعت في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تنفيذ البرتوكولات الصحية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933 .