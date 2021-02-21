افتتاح جناح المملكة في معرض ”أيدكس 2021” بمشاركة 12 شركة سعودية

افتتح معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي رئيس الوفد السعودي المشارك في معرض "أيدكس 2021" اليوم، جناح المملكة العربية السعودية في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2021" الذي يُقام خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويضم الجناح الذي أقامته الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت عنوان "استثمر في السعودية"،عدداً من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بمشاركة وزارة الاستثمار،

وكان محافظ هيئة الصناعات العسكرية قد شارك أمس متحدثاً في الجلسة الأولى من مؤتمر الدفاع الأول والمصاحب لمعرض " آيدكس 2021" التي حملت عنوان " الفرص الابتكارية في إدارة أنظمة سلسة التوزيع لحقبة ما بعد كورونا"، مؤكدًا سعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى تحقيق الهدف الرئيس المتمثل في رفع نسبة التوطين في القطاع بما يزيد عن 50% من الانفاق الحكومي على الخدمات والمعدات العسكرية بحلول العام 2030، وزيادة الإنفاق على البحوث والتقنيات العسكرية من 0.2% إلى 4%، بالاضافة إلى سعي القطاع من خلال استراتيجته الواضحة إلى دعم التحول الرقمي في سلاسل الإمداد، لاسيما وأن المملكة تقع في قلب سلاسل الإمداد العالمية مما يجعلها بوصلة الاستثمار في القطاع.

وحضر افتتاح الجناح معالي وكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية الفريق ناصر الصيخان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، وعدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية. وأطلع معاليه على أجنحة الجهات المشاركة في الجناح السعودي الذي يضم 12 شركة محلية؛ هي: الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، وشركة الزامل للخدمات البحرية، وشركة وهج، والشركة الكيميائية السعودية، وشركة تقنية علم للاستثمار والتطوير الصناعي، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية بالإضافة إلى مشاركة الهوية الوطنية "استثمر في السعودية" التي ترعاها وتشرف عليها وزارة الاستثمار وكذلك مشاركة فريق معرض الدفاع العالمي الذي ستنظمة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في العاصمة الرياض في مارس من العام 2022.

كما أطلع معاليه والوفد المرافق له على أبرز المنتجات الوطنية المعروضة، حيث تستعرض الشركات السعودية في المعرض أحدث المنتجات والمعدات التي وصل إليها القطاع في المملكة، كما تبحث فرص الشراكات النوعية مع أبرز اللاعبين في القطاع عالمياً، حيث من المقرر أن يشهد الجناح السعودي توقيع عددِ من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.

وأوضح معالي محافظ هيئة الصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن مشاركة المملكة عبر الجناح السعودي في معرض آيدكس، تُمثل منصة نوعية لتطوير الصناعة في القطاع عبر إيجاد شراكات بين اللاعبين في المجال، وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، مبينًا أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة - رعاها الله - الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، ومن هنا جاء تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وبين المهندس العوهلي أن المشاركة في المعرض تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وجميع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

وقدم محافظ هيئة الصناعات العسكرية شكره وتقديره لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على ما تتسم به علاقة البلدين من ترابط وتعاضد وانسجام وتنسيق متواصل مبني على التعاون والتشاور المستمر في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مستندين في ذلك على رؤى تاريخية واضحة وجلية، وما يجمع البلدين من إرث تاريخي كبير، وأفق مستقبلي يجمعهما سوياً، وما يحتضنه البلدان من كوادر بشرية وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمراً طبيعياً على جميع الأصعدة.