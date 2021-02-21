خلال أسبوع.. “مسام” ينتزع أكثر من 1,500 لغم في اليمن

الخليج – واس: تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام” خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2021 م من انتزاع 1,531 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت الألغام ما بين 100 لغم مضاد للأفراد، و 388 لغمًا مضادًا للدبابات، و 1,041 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 218,924 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

ونُزع خلال هذا الأسبوع 14 لغمًا مضادًا للأفراد و 287 ذخيرة غير متفجرة و 264 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن، كما جرى نزع 9 ذخائر غير متفجرة، و لغم واحد مضاد للدبابات في مدينة زنجبار بعدن.

وفي مدينة قعطبة بمحافظة الضالع نزع الفريق لغمًا مضادًا للأفراد وذخيرتين غير متفجرتين.

وفي مدينة خب الشغب بمحافظة الجوف تمكن الفريق من نزع 28 لغمًا مضادًا للدبابات، و 3 ذخائر غير متفجرة، كما تمكن من نزع 19 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية الخوخة بالحديدة إلى جانب 13 ذخيرة غير متفجرة، كما جرى نزع 480 ذخيرة غيرة متفجرة و 70 لغمًا مضادًا للأفراد في مأرب.

وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة نجح الفريق في نزع 14 لغمًا مضادًا للأفراد و 237 ذخيرة غير متفجرة.

وبمحافظة تعز في مديرية المخا نزع فريق “مسام” 13 لغمًا مضادًا للدبابات و 4 ذخائر غير متفجرة، كما نزع 11 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية موزع، ونزع 52 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية ذباب بالإضافة إلى 6 ذخائر غير متفجرة ولغم مضاد للأفراد وعبوتين ناسفتين.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة جهوده في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية التي زرعتها بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.