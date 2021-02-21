الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق مساء اليوم

الخليج – واس: نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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