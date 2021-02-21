أبوظبي.. انطلاق فعاليات الدورة معرضي “آيدكس ونافدكس 2021 ” للصناعات العسكرية

الخليج – وأم: انطلقت فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي “آيدكس” و “نافدكس” 2021 للصناعات العسكرية، التي تستمر حتى 25 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 900 شركة و 5 دول جديدة.

ويتزامن انطلاق فعاليات المعرضين اليوم الأحد، مع اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، وهي المناسبة التي تتوج نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية والإنجازات على مختلف الأصعدة، والتي كفلت للإمارات مكانتها الدولية المرموقة.

ويستعرض معرضا ” آيدكس” ونافكس” 2021 أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية الدولي من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، بجانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الإمارات، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

وتتيح الدورة الحالية من المعرضين للمشاركين والزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات الدفاع والأمن العالمية من تكنولوجيا ومعدات مبتكرة للمساهمة في تحقيق السلام العالمي، في ظل مشاركة وطنية فاعلة أثبتت قدرتها على المنافسة الدولية بقطاعات الدفاع والأمن من حيث الابتكار والإنتاجية والمعدات والكوادر البشرية المتميزة.