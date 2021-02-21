وزير الداخلية العراقي يصل إلى الرياض في زيارة رسمية

الخليج- واس: وصل وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان علي الغانمي إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.
ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية العراقي قائد قوات الحدود الفريق الركن الحقوقي حامد عبدالله إبراهيم الحسن، وعددًا من المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.
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