الخليج – واس: أحبطت الجمارك السعودية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 3 محاولات لتهريب أكثر من 77 ألف لتر من المواد الأولية المستخدمة في صناعة المشروبات الكحولية، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للميناء.

و أوضحت الجمارك أنه وردت إرسالية إلى المملكة عبر الميناء، وعند الكشف والمعاينة عُثر على الكمية من المضبوطات داخل الإرسالية، مبينة أنها تمكّنت من ضبط المستقبلين لهذه الممنوعات داخل المملكة وجرى إحالتهم لجهات الاختصاص، داعية الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب بجميع أشكاله لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني وذلك من خلال التواصل عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910، أو من خلال الرقم الدولي (966114208417) أو البريد الإلكتروني [email protected]

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمارك تُحبط تهريب مواد أولية تستخدم في صناعة الخمور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.