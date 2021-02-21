«المرور» يحذر من حجز مركبات الآخرين بالوقوف الخاطئ

حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة الوقوف الخاطئ للمركبات وتأثير ذلك في تأخير الحالات الطارئة.
وقالت الإدارة، عبر حسابها في “تويتر”، إن ضرر مخالفة الوقوف الخاطئ لا يقتصر على مرتكبها، بل يصل إلى الآخرين وقد يتسبب بتأخير الحالات الطارئة.
وأضافت الإدارة العامة للمرور أن حجز مركبات الآخرين بالوقوف الخاطئ، يعتبر تعدياً على حق مستخدمي الطريق وإهداراً لأوقاتهم.
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