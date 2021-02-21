الولايات المتحدة تسجل 71,214 إصابة مؤكدة و 2,104 حالات وفاة بفيروس كورونا

الخليج – واس: سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 71,214 إصابة مؤكدة و 2,104 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27,882,557 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 496,112 حالة وفاة.

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