عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه اليوم الأحد، على مضيفه آرسنال 1-0، على إستاد الإمارات.
وتقمص رحيم ستيرلينغ دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة الثانية، ليكبد آرسنال خسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، ويقود فريقه لحصد فوزه الثامن عشر على التوالي بمختلف المسابقات.
ويرجع آخر تعثر لمانشستر سيتي إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حينما تعادل 1-1 مع ضيفه ويست بروميتش ألبيون بالجولة 13 للدوري الإنجليزي.
ويأتي هذا الفوز، ليمنح مانشستر سيتي دفعة معنوية لا بأس بها، قبل لقائه مع مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ الألماني يوم الأربعاء القادم في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي يحلم الفريق السماوي بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رأسية “ستيرلينغ ” تهدي الستي نقاط الأرسنال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.