توقعات طقس الغد: أمطار ورياح على 9 مناطق وأقل حرارة 3 درجات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، الاثنين بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً فتسجيل شرورة وجازان 30 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل القريات 3 درجات كأقل درجة حرارة.
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