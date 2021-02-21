اليمن.. نزع 1531 لغما في اليمن في الأسبوع الثالث من فبراير 2021 

أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن اليوم الأحد، أنه تمكن من نزع 1531 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير الجاري.
وبحسب بيان صادر عن "مسام" فإن الألغام التي تم تفكيكها شملت 100 لغم مضاد للأفراد، و388 لغما مضادا للدبابات، و1,041 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.
وأضاف البيان: "بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 218,924 لغما زرعتها جماعة الحوثي في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار".
ويهدف مشروع "مسام"، الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية مع عدد من الشركات المتخصصة في نزع الألغام في يونيو عام 2018، إلى تطهير الأراضي اليمنية، التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية، من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.
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