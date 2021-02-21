سلطنة عمان تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر ”إلا للضرورة القصوى” 

دعت وزارة الصحة العُمانية المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى خلال الفترة الحالية، بسبب السلالات المتحورة لفيروس كورونا.

وقال خالد بن سعيد الحارثي رئيس قسم اللوائح الصحية الدولية وصحة الموانئ بوزارة الصحة إن "الإحصائيات المتوفرة لدى وزارة الصحة للمسافرين القادمين إلى السلطنة أظهرت أن بعض الدول لديها عدد حالات أكبر مصابة بالفيروس من باقي الدول الأخرى، داعيا المواطنين إلى عدم السفر إلى خارج السلطنة في الوقت الحالي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الأمر الذي من شأنه أن يُساعد في خفض نسبة الإصابات في السلطنة".

كما أكد الحارثي أن "جميع المسافرين القادمين للسلطنة يخضعون للفحص قبل الوصول وبعده، كما أنه تتم متابعتهم خلال فترة العزل المؤسسي أو المنزلي".

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في عُمان وصل إلى 139362 والوفيات إلى 1552 منذ بدء تفشي الوباء في السلطنة.