هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب الحدود السورية اللبنانية 

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن هزة أرضية بلغت شدتها 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت الحدود السورية اللبنانية.

ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، أن الهزة الأرضية ضربت على عمق 12 كم عند الساعة 04:56 مساء عند الحدود السورية اللبنانية.

وكانت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 27 كم ضربت في الثاني من الشهر الحالي الحدود السورية العراقية.