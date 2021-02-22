“سريع” يكشف عن قائمة البنوك الداعمة للنظام

كشف نظام “سريع” للمدفوعات الفورية -عبر حسابه على “تويتر”- عن قائمة البنوك الداعمة للنظام، والتي يمكن لمستفيديها استقبال وإرسال الحوالات للبنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وضمت القائمة بنوك: (الجزيرة، وساب، والبلاد، والأهلي، والعربي، والسعودي الفرنسي، والرياض، والراجحي، والسعودي للاستثمار، ومصرف الإنماء).
وأشار نظام المدفوعات الفورية “سريع” إلى أن بنكي سامبا والخليج الدولي سيدعمان خدماته قريبًا.
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