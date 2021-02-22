بنسبة 1.05%.. ارتفاع سعر نفط خام “برنت”

الخليج – واس: ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بنسبة 1.05 في المئة، ما يعادل 0.66 دولار أمريكي، ليصل إلى 63.57 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر خام غرب تكساس للعقود الآجلة بنسبة 0.49 في المئة، ليصل سعره إلى 59.53 دولارًا أمريكيًا.