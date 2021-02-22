تدشين المنصات الإلكترونية لمركز التدريب العدلي

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الخليج – واس: دشّن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أمس، المنصات الإلكترونية لمركز التدريب العدلي، التي تضم بوابة المركز الإلكترونية، ومنصة التدريب الإلكترونية، وتطبيق الأجهزة الذكية، وذلك بما يحقق أهداف وزارة العدل في برنامج التحوّل الوطني التي تهدف إلى تعزيز التميز في الأداء الحكومي، في إطار رؤية المملكة 2030.
وتقدم منصة التدريب الإلكترونية حلولاً تدريبية شاملة تتضمن أتمتة التفاعل بين المدرب والمتدرب، وإدارة العملية التدريبية إلكترونياً، وأداء الاختبارات إلكترونياً، كما ستسهم في رفع فاعلية وتأثير المركز محلياً ودولياً، ورفع جودة مخرجات وممارسات التدريب والتأهيل.
وعمل المركز على تطوير وأتمتة أنظمته لتسهيل عمليات التدريب والتأهيل وتحسين تجربة المستفيدين؛ بحيث يتمكن المستفيد من الدخول على الخدمات الإلكترونية،والمحادثة الذكية (chatbot) من خلال البوابة الإلكترونية، إضافة لاستخدام تطبيق الأجهزة الذكية والمتاح على (app store) و(google play)، لإدارة البيانات الشخصية، وتلقي التدريب من خلال التطبيق.
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