“الاستئناف الجزائية المتخصصة” تحدد موعدين بديلين لمحاكمة المتهمين اليامي والصيعري

الخليج – واس: أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم بشأن الدعوى العامة حمدان بن فهاد اليامي – سعودي الجنسية -، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 28/ 6/ 1442هـ الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 2/ 8/ 1442هـ، الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

كما أعلنت أنه نظرًا لتغيب المتهم علي صالح سالم الصيعري, سعودي الجنسية، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الاربعاء 04/ 8/ 1442هـ.

وأكدت أنها تأمل من المدعى عليهم الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضورهم ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية, والمادة 25 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.