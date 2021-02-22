“الشؤون الإسلامية” تغلق 17 مسجداً مؤقتاً بـ 6 مناطق

الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم، 17 مسجداً مؤقتاً بـ 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال خمسة عشر يوماً 125 مساجد تم فتح 105 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.
وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة جاءت على النحو التالي: خمسة في منطقة الرياض، وست في منطقة حائل، وأثنين في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران.
وأشارت الوزارة إلى فتح 7 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة جميعها بمنطقة الرياض.
ودعت الوزارة المصلين في حال الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا بعدم الذهاب إلى المساجد لحين التأكد من سلامتهم، مجددة التأكيد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من احضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي لضمان سلامتهم.
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