“الصحة”: تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و5 وفيات و318 حالة تعافي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 375333 حالة.
وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى حالة وفاة.
وأبانت -عبر حسابها الرسمي على “تويتر”- أنه تم تسجيل 318 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 366412 حالة، لافتة إلى أن هناك 2455 حالة نشطة حالياً، من بينها 497 حالة حرجة.
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