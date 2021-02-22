الصحة: “مراكز لقاحات كورونا” تواصل استقبال المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة

الخليج – واس: أكدت وزارة الصحة أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تواصل استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، حيث يُستقبل المسجلون في تطبيق “صحتي” وتُجدول مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

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