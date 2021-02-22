الهيئة السعودية للفضاء تشارك في الاجتماع المرئي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي

شاركت الهيئة السعودية للفضاء في اجتماعات الدورة السادسة للمجموعة العربية للتعاون الفضائي -عبر الاتصال المرئي- اليوم, برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، الذي نظمته وكالة الإمارات للفضاء الاجتماع وافتتحه مدير وكالة الإمارات للفضاء الدكتور محمد الأحبابي نيابة عن معالي وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة الوكالة المهندسة سارة بنت يوسف الأميري، وشارك فيه (35) ممثلاً عن (14) هيئة ووكالة فضاء عربية في المجموعة.

ونقل الدكتور آل الشيخ تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء للدول الأعضاء في المجموعة العربية للتعاون الفضائي، مقدماً التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الإنجازات الكبيرة التي قامت بها في مجال الفضاء خلال الفترة الماضية في العديد من المسارات، منها دخول مسبار الأمل مساره حول كوكب المريخ بنجاح، وإطلاق القمر الصناعي (فالكون آي)، وتحقيق المشروع الإماراتي الخاص بتحـليل بيانات الاستشعار عن بُعد "إيجل 71"، المركز الأول في برنامج "نيو سبيس" للابتكار.

كما قدم التهنئة لسلطنة عمان ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية على الجهود والإنجازات التي تمت في مجال الفضاء، مرحباً باعتماد وتوقيع الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي من (11) دولة عربية.

فيما اطلع المشاركون في الاجتماع على إنجازات الهيئة السعودية للفضاء باتخاذ عدد من الخطوات لتنظيم قطاع الفضاء بالمملكة، والمبادرات لتطوير ودعم نمو القطاع.

وأكد آل الشيخ الدور الذي تقوم به المجموعة العربية للتعاون الفضائي كمنصة عربية للتعاون وتبادل الخبرات في مجال علوم الفضاء وتطبيقاته، وأن تكون المجموعة نواة مستقبلية نحو تأسيس وكالة فضاء عربية مشتركة، معربًا عن أمله في أن تخرج الاجتماعات بنتائج بناءة تدفع التعاون العربي في مجال الفضاء، وتعزز خبراته بما يخدم المصالح العربية تقنياً واقتصادياً وتنموياً.