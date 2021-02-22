ابها يخسر بالثلاثة من الرائد

واصل فريق ابها خسائرة المتتالية في دوري الأمير محمدبن سلمان للمحترفين حيث خسر اليوم لقاءه امام ضيفه الرائد بـ 3 أهداف دون مقابل ، وتمكن الرائد من تسجيل الأهداف في شوط المباراة الأول حيث إفتتح محمد فوزير الأهداف في الد 12 فيما سجل كريم البريكاوي الهدفين الثاني والثالث في الد 20، 26.

وبهذه النتيجة إرتفع رصيد الرائد النقطي إلى 22 نقطة في الكرو الـ 14 فيما بقي ابها على نقاطه الـ 24 في المركز الـ 11