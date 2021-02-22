الزكاة: مليون ريال مكافأة للمُبلّغ عن مخالفة ضريبية في هذه الحالة

حثت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الجميع على المسارعة بالتبليغ عن المخالفات الضريبية، مذكرة بمنح مكافأة للشخص صاحب البلاغ بنسبة 2.5% من قيمة المبالغ، والغرامات المحصلة.

وأكدت “الزكاة والدخل” عبر حسابها الرسمي على “تويتر” على أنه عند التبليغ عن مخالفة ضريبية تمنح مكافأة مالية تقدّر بألف ريال كحد أدنى ومليون ريال كحدٍّ أقصى للمُبلغ، وتمنح المكافأة للمبلغين بعد ثبوت المخالفة على المنشأة وتحصيل المبلغ منها.

ودعت الزكاة والدخل، إلى الإبلاغ عن المخالفات الضريبية عبر قنواتها الرسمية، وذلك عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة “VAT” أو من خلال الموقع الإلكتروني GAZT.GOV.SA، مبينة أنها تضمن السرية التامة لمعلومات المُبلغ.