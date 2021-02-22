سلطنة عُمان تعلق دخول المسافرين من 10 دول

قررت اللجنة العليا المعنية بإجراءات التعامل مع جائحة كورونا في سلطنة عمان، تعليق دخول المسافرين من عشر دول هي كل من السودان ولبنان وجنوب افريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وسيراليون وإثيوبيا.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد قررت اللجنة تعليق دخول القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر قبل الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح الخميس المقبل 25 فبراير 2021، ولمدة 15 يوما.

تابعت اللجنة العمانية المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، في إطار انعقادها المستمر، تطوّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

واطلعت اللجنة على تأثير الوضع الوبائي العالمي، وعلى النظم الصحية في مختلف بلدان العالم، لا سيما مع انتشار السلالات المتحورة فيها والمرتبطة بالسفر، وخطر انتشار هذه السلالات في السلطنة، وزيادة الضغط على المؤسسات الصحية فيها، حسب ما أشارت إليه التقارير المحلية لفحوص البلمرة المسبقة التي تطلب من القادمين للسلطنة.

وقالت اللجنة إن قرارها يأتي حماية لأفراد المجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات.

واستثنى قرار اللجنة، المواطنين العُمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

وحثت اللجنة المواطنين والمقيمين على تجنّب السفر خلال الفترة المقبلة إلا للضرورة القصوى.وفقا لـ”الرياض”