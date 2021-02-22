وسائل إعلام عراقية: قصف صاروخي على بغداد والسفارة الأمريكية تطلق صفارات الإنذار

الخليج – وكالات: ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن انفجارا وقع اليوم الإثنين، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية بغداد، والتي يقع فيها مقر السفارة الأمريكية.

وقال شهود عيان إن صاروخي كاتيوشا أطلقا نحو المنطقة الخضراء، فيما دوت صفارات الإنذار من السفارة الأمريكية، وفقاً لمصادر إعلامية عراقية.

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