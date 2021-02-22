جرحى إثر سقوط قذائف كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء في بغداد 

أفادت قناة روسيا اليوم فى خبر لها يفيد بسقوط قذائف كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
وأوضح أن 4 صواريخ سقطت على قصر "السجود" في المنطقة الخضراء الحكومية، والذي يضم مكاتب الأمن الوطني العراقي، كما أنه يبعد عشرات الأمتار عن السفارة الأمريكية.
فيما كشف مصدر أمني لـRT أن القصف استهدف السفارة الأمريكية في بغداد.
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