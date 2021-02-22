الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية

أعلنت الكويت إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة، والسماح بعودة المواطنين، وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية. ورفضت الحكومة خلال اجتماعها اليوم مقترحات فرض حظر للتجول في البلاد سواء كلي أو جزئي في قرارت جديدة تهدف للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين برئاسة الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح رئيـس مجلس الوزراء.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم، «ناقش مجلس الوزراء عدد من خيارات الحظر الجزئي والكلي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر.. وسيتم الاعلان عن بعض القرارات فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء».وفقا لـ الرياض