ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوى

ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوىارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن بلغت أدنى مستوى فيما يزيد عن 7 أشهر في الجلسة السابقة، إذ طغى الدعم من ضعف الدولار على الضغط الناجم عن صعود عوائد سندات الخزانة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1791.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو عند 1759.29 دولار يوم الجمعة.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1787.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.6 في المائة إلى 27.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1276.92 دولار.

وزاد البلاديوم واحدا في المائة إلى 2403.08 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر عند 2431.50 دولار.