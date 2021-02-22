“الرئاسة العامة”: تدشين مركز الطوارئ الأول في الرئاسة العامة

الخليج – واس: دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد للحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع التجمع الصحي في مكة المكرمة مركز الطوارئ الأول بداخل الحرم المكي الشريف.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مراكز الحرم الدكتور وائل بن نبيل عيد، أن افتتاح المركز يأتي للدلالة على الدور الفعال الذي تقدمه مثل هذه المراكز لخدمة الزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام على مدار العام، مؤكدا أن هذا المركز مجهز بكامل التجهيزات الطبيه اللازمة وتتواجد فيه كافة الأطقم الطبية القادرة على التعامل مع جميع الحالات وفق أعلى المعايير وسيعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال الحالات الطارئة التي تحدث لزوار وقاصدي الحرم المكي الشريف.

وكان الرئيس التنفيذي للتجمع الطبي بمكة المكرمة الدكتور ديلشاد علي عباس يرافقه الوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام عبدالحميد المالكي دشنا المركز أمس، وأكدا جاهزية هذه المراكز والخدمات التي تُقدم لرواد المسجد الحرام من معتمرين ومصلين وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية.